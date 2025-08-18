Arman una gran fiesta

Mission, Tx

Matute disfruta una reunión de amigos con sus fans de Reynosa y El Valle de Texas, donde ofrecieron una tocada increíble que fue desde la bohemia con temas románticos hasta lo mejor de las tocadas de bar.

Este grupo se encargo de inaugurar el nuevo centro de espectáculos en esa cuidad texana, Mission Live Center que lució abarrotado del público de ambas fronteras que se dio cinta para cantar y bailar los temas clásicos de los 80´s. con Disco Stereo Tour

Fueron casi tres horas continuas de grandes éxitos del pop en español de los ochenta, con un popurrí para adoloridos, con temas de Rocío Dúrcal, José José, Pimpinela, Lupita D´Alessio y otras acciones emblemáticas de Enanitos Verdes, Hombres G, Timbiriche etc, en fin todas esas agrupaciones que hicieron época.

