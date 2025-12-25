Convivio entre amigas

Reunidas con la finalidad de celebrar su Posada de Amigas y comadres, de este modo cerraron con broche de oro y se desearon lo mejor para el año que está por comenzar.

Reunidas en la casa de Maribel Longoria de Lozano, vestidas en rojo, llegaron para disfrutar una grata tarde de decembrina.

Disfrutan su Posada Navideña 2025.

Estuvieron presentes Blanca Alicia González de Garza, Paty Yzaguirre de Cordero, Reyna Arjona de Alexandre, Tita González de González, Esthela Ayala de Deándar, Evangelina Garza de Salinas, Marisela Alemán de Cavazos, Maribel Longoria de Lozano, Josefina García de Tresgonzález y Macarena Benavides de González quienes disfrutaron una grata reunión.

Cierran con broche de oro el 2025.

Degustaron una rica cena navideña y brindaron por el año que termina y por los mejores deseos para el 2026.



