Un sueño hecho realidad

La joven pianista, María Hanneman, ganadora en 2021 del primer lugar del International Music Competition, London Gran Prize Virtuoso, anuncia su debut en el Festival Internacional Cervantino que se realiza cada año en Guanajuato, y este 2022 celebrará su 50 aniversario. La presentación de Hanneman es el 22 de octubre en el Templo de la Compañía de Guanajuato.

El programa se conformará por una sinfonía y un preludio y fuga de Johann Sebastian Bach; valses y estudios de Frédéric Chopin; sonatas de Ludwig van Beethoven; el Rondó capriccioso, de Félix Mendelssohn, y la Gavota para piano a cuatro Manos, de Manuel M. Ponce.

TRES RECITALES

Hanneman también va a participar en el Circuito Cervantino con tres recitales en el Teatro de la Ciudad en Celaya, el 7 de octubre; en el Teatro de la Ciudad en Irapuato, el 21 de octubre, y en una sede aún no anunciada, en León, el 23 de octubre.

Sobre su repertorio, la pianista cuenta que todas las obras tienen algún grado de impacto emocional en ella, pero destaca el Rondó capriccioso porque "es una pieza en la que me puedo expresar muy bien. Su principio es muy lento y todo lo demás es rápido, lo cual no impide que me pueda seguir expresando".

La joven, que tiene 16 años y empezó a estudiar piano desde los cuatro años de edad, se muestra emocionada también por la oportunidad de debutar en el Festival Cervantino.

AGRADECIDA

"Cuando era chiquita fui al festival y me dieron ganas de tocar ahí. Me siento agradecida con la gente que me invitó. Para mí es un sueño estar en los 50 años del Cervantino".

Su preparación, no sólo para el festival, sino para los recitales que tiene en agenda este año, implica estudio, disciplina y exigencia, señala Hanneman.

"Tomo muy en cuenta las correcciones que me dicen mis maestros. He estudiado mucho porque el evento es importante. Practico entre cinco y seis horas al día; cuando empecé, estudiaba una hora y luego fui aumentando la práctica a dos, tres, cuatro y cinco horas al día".

GRAN AVAL

A pesar de su juventud, Hanneman no para en logros y proyectos.

Es la persona más joven que ingresó en la cátedra Ricardo Castro del Conservatorio Nacional de Música.

También le interesan las causas altruistas, ya que es embajadora de la Fundación Sempiterno, que brinda apoyo a comunidades en Oaxaca.

Se ha presentado en prestigios recintos nacionales e internacionales, como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, el Carnegie Hall de Nueva York y el Mozarteum en Salzburgo.