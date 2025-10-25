Realizan la décima quinta sesión ordinaria

En tiempo y forma se lleva a cabo la décima quinta sesión ordinaria de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C. el 17 de octubre del 2025, en el salón Astorga del hotel Royal Garden.

Dicha reunión fue presidida por María del Carmen Martínez Morales, rodeada de un quórum de diecisiete asistentes, entre socios e invitados de honor. Mismos que fueron Carlos Emilio Fonseca Landeros, Martín Salinas Rivera, Jesús Cavazos Reyes, Jesús Sifuentes Guerrero y Alejandro Castrejón Brito.

Además de Carlos de Jesús González Hinojosa, Emilio Sandoval Montalvo, Reyes Reyes Gaspar, Juan Carlos Gaspar del Toro, Karla Adalí Martínez Páez y Adolfo Kott Gramlich. Asistieron además, Eréndira Elena Careaga Cisneros, Rogelio de León Garza, Silvia M. Valadez Rodríguez, Dante Pacheco Bocanegra y Alejandro Gutiérrez Martínez como invitados de honor.

¿Qué ocurrió?

En primera instancia y como único orden del día, se contó con la participación del Doctor Jesús Sifuentes Guerrero, socio de esta sociedad, quien tomó la palabra disertando con un tema denominado: "Valladolid, Isabel la Católica y su relación con Cristóbal Colón".

¿Cuál es la próxima actividad?

Por último, se convoca e invita a los socios de dicha sociedad a que asistan a la próxima sesión ordinaria, misma que tendrá lugar el viernes 31 de octubre en el Royal Garden Hotel en punto de las 6:00 de la tarde.