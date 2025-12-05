Hablan sobre símbolos patrios

En un compromiso personal compartido con la sociedad y la historia de la ciudad, se llevó a cabo el viernes 28 de noviembre la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C. en la Sala de Juntas del Royal Garden Hotel.

Misma que fue encabezada por María del Carmen Martínez Morales, presidenta actual de la SHR y rodeada de un quórum de once asistentes, entre socios e invitados de honor.

Mismos que fueron Rolando Contreras y Navarro, Carlos de Jesús González Hinojosa, Martín Salinas Rivera, Jesús Sifuentes Guerrero, Carlos Emilio Fonseca Landeros, Emilio Sandoval Montalvo, Juan Martín Silva Domínguez, Juan Carlos Gaspar del Toro, Dante Pacheco Bocanegra y Adolfo Kott Gramlich.

Detalles de la Sesión Ordinaria de la Sociedad de Historia

En primera instancia y como único orden del día, se contó con la participación de Carlos de Jesús González Hinojosa, abogado y socio de esta sociedad con un programa denominado: "Los Símbolos Patrios", haciendo historia de la entrega de la Bandera Nacional, Constitución de 1917 y Campana de Dolores por el Club Sertoma en 1986 a la ciudad de Reynosa como legado.

Además, le fue tomada la protesta como nuevo integrante y socio de esta sociedad a Dante Pacheco Bocanegra, convirtiéndose así en un nuevo miembro que con su presencia, voluntad y dedicación procurará incrementar la memoria y difusión de la historia en nuestra ciudad y la región.

Convocatoria a la Posada de la Sociedad de Historia de Reynosa

Por último, se convoca e invita a todos sus socios a que asistan a la Posada de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C., misma que tendrá lugar el viernes 12 de diciembre en el Royal Garden Hotel a la 1:00 de la tarde.