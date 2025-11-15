Presenta ´Los hilos del destino´

Con gran entusiasmo, ilusión y cariño fue que Nelly Alejandra Niaves Juárez presentó su exposición artística "Los hilos del destino" el 10 de noviembre, en el Auditorio Bertha G. De de Garza Zamora en la Casa de la Cultura de Reynosa.

Un total de 17 obras fueron las que expuso, entre pinturas y esculturas, donde proyectan su talento y su técnica, estuvieron presentes sus invitados, entre los que estaban alumnos, familiares y amistades.

Para iniciar la directora de la Casa de la Cultura de Reynosa, Mirella Guzmán Flores dio la bienvenida y leyó un poco sobre la trayectoria de la maestra Niaves, para después cederle el micrófono a la misma, quien agradeció la presencia de sus invitados.

Cabe señalar que el nombre que lleva la exposición es inspirado en una historia asiática que hace referencia a que siempre estarás unido a las personas que tienes en tu entorno, que siempre habrá un hilo que los une aunque ya no estén a tu lado.

Lic. Nelly Niaves agradece la presencia a su exposición "Los hilos del destino".

LIC. NELLY ALEJANDRA NIAVES JUÁREZ

Egresada de CEDART Alfonso Reyes del instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la ciudad de Monterrey, N.L.

Nacida en Reynosa, Tamaulipas, México

Profesión: Maestra, artista plástica y emprendedora

Fundadora de: Art Garden by Nelly Niaves

Especialidad artística: Pintura, escultura, murales y arte conceptual.

Línea temática principal:

· Reconstrucción personal

· Sanación emocional

· Fortaleza y resiliencia

· Amor propio

· Conexión espiritual

Formación y trayectoria:

· Artista autodidacta con desarrollo profesional en artes plásticas y escultura.

· Creadora del taller y proyecto "Renace Desde Dentro: Reconstrucción Personal y Sanación Colectiva", enfocado en transformar el dolor, la historia personal y las experiencias humanas en arte.

· Maestra en la Casa de la Cultura de Reynosa A.C. desde el año 2020 a la actualidad.

Concepto artístico:

Nelly crea obras donde el cuerpo, el alma y la memoria se abrazan. Su arte nace del proceso de sanar, reconstruir y volver a creer en uno mismo. Cada pieza representa un viaje interior: romper, pulir, volver a unir y renacer.

Exposición actual:

Los Hilos del Destino

—Una colección que explora cómo la vida une caminos, recupera fragmentos y teje historias que merecen renacer.

