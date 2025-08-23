Se presentarán en Pharr, Texas

Tras la invitación de las autoridades de la Ciudad de Pharr y Pharr Community Theater, Parques y Recreación de Pharr, El Grupo Danzoneros de Reynosa A.C siempre en la lucha por fomentar y difundir el baile del danzón se suma a estos domingos familiares , para bailar y dar clases del género dancístico para todo el público del Valle de Texas y norte de Tamaulipas, el cual es totalmente gratuito.

Serán tres domingos consecutivos el 24 y 31 de Agosto y 7 de Septiembre de las 18:30 a 20:30 horas.

CLASES DE DANZÓN

Las clases serán impartidos por la instructora Ana Luisa Morin Delgadillo, en este que es un evento de intercambio cultural sin fines de lucro, los coordinadores del mismo son Laura Jaber y Rafael Perez Fons.

Cada evento comienza a las 18:30 horas con una clase de danzón de 45 minutos a cargo de Danzoneros de Reynosa. De 19:15 a las 20:30 horas se tocarán diferentes danzones, para que todos los que quieran empezar a bailar aplicando los pasos que aprendieron tratando de combinarlos, con la ayuda de los maestros danzoneros. Además podrán bailar simplemente por gusto y al ritmo del compas de la cadenciosa música.

TARDEADAS DOMINGUERAS

Estas tardeadas domingueras tendrán pequeños premios para la pareja que baila mejor y para la pareja mejor vestida. Podrá traer sus sillas y sombrillas o sentarse en las sillas y espacios disponibles en el anfiteatro. Será para toda la familia sin ningún costo de entrada.

Los Danzoneros de Reynosa, grupo fundado en Septiembre del 2008 por su director Elio Palacios Chávez, con el fin de promover y difundir el baile del danzón sin fines de lucro. Han participado en diferentes Festivales tanto Nacionales como Internacionales como el Degollado de Guadalajara, Macedonio Alcalá de Oaxaca, Teatro Juárez de Guanajuato, Reforma de Veracruz, Teatro Principal de Monterrey y Teatro Principal del Parque Cultural de Reynosa. También en Edinburg, McAllen, Mission Texas, Teatro de la Universidad de Texas en Austin, así como en el Teatro Avenida en 3 ocasiones en la Habana Cuba.

Y como siempre EL MAÑANA DE REYNOSA con gusto hace esta invitación al público de ambas fleteras, pues el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar ahora desde Fomento Cultural Reynosa A.C. brindan su gran apoyo a los artistas reynosenses que promueven nuestras tradiciones dancísticas como el danzón.1.-Los Danzoneros de Reynosa exportan su talento en el danzón, dirigidos por Don Elio Palacios.



