Destacan su labor literaria

Con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer el fomento a la lectura en las cuatro regiones del estado, Tampico fue sede del "Encuentro Estatal de Mediadores de Salas de Lectura de Tamaulipas", que se realizó hace días en el Centro Cultural para las Infancias (Barco, Museo del Niño), en el marco del Trigésimo aniversario del programa nacional de Salas de Lectura".

La subgerente de Salas de Lectura del Fondo de Cultura Económica del gobierno federal, Sofía Trejo Orozco, expresó que el programa impulsa el orgullo y la pertenencia comunitaria mediante el trabajo voluntario en torno a los libros.

TODO POR LA LECTURA

Por su parte, el director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes , Héctor Romero Lecanda, resaltó la importancia del Programa y que se espera pronto llegar a 250 salas de lectura en Tamaulipas"

La declaratoria del programa nacional de Salas de Lectura estuvo a cargo de la maestra Estrella Gracia González, quien manifestó el compromiso colectivo de las y los mediadores.

OVACIONADA

Durante el encuentro se entregaron reconocimientos a mediadoras y mediadores, siendo ovacionada, María Mercedes Varela García, por 28 años de trayectoria. Nacida en Tampico el 14 de noviembre, radica en Reynosa desde el año de 1981. es maestra de inglés, promotora cultural, mediadora de lectura, narradora y escritora; ha participado en prestigiados talleres con grandes dramaturgos.

Y ha publicado destacadas obras literarias entre ellas "De chile, dulce y manteca" y "Segundo aire". Mercedes Varela, es pionera del Programa, cuenta con la credencial 001 del Estado 028.

INVITADOS DE HONOR

Al evento asistieron: Julio Andrés García Pesina, director de Comunicaciones y Fomento Literario del ITCA; Julián Hernández, enlace estatal del Programa Nacional de Salas de Lectura en Tamaulipas; Amalia Galván Trejo, secretaria técnica de Cultura; y María Magdalena Argüello González, directora de Barco Centro Cultural para las Infancias.

Durante su estancia en el sur de Tamaulipas la maestra Varela fue invitada por el Director de Cultura de Ciudad Madero, Lic. Manuel Chirinos Meza, a impartie la Charla ¿Por qué no quieres leer", a estudiantes del CBTIS 103.

Así mismo fue invitada por la dirección General de Bienestar Social e Inclusión a través de la Dirección de cultura de ciudad Madero presentó su libro "De chile, dulce y manteca". Este evento literario "Leer es un placer" tuvo lugar en El Centro Cultural Bicentenario.

El Director de Cultura, lic. Manuel Chirinos Meza y la Regidora Silvia de León le otorgaron un merecido reconocimiento por su destacada presentación.

Hector Romero Lecanda, Mercedes Varela y Sofía Trejo Orozco

APLAUDEN SU LABOR

Como siempre EL MAÑANA DE REYNOSA, con gran beneplácito y de una manera completamente gratuita difunde este tipo de eventos en donde se enaltece a Tamaulipas por medio del fomento y promoción de la lectura, pues ahora el licenciado Orlando Déandar Martínez y su esposa Esthela Ayala de Déandar desde Fomento Cultural Reynosa A.C.estan comprometidos con el arte y la cultura de la ciudad.

Manuel Chirinos Meza, Silvia de León y la escritora tamaulipeco Mercedes Varela.