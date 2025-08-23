Katherine celebra hoy sus XV años

Feliz de haber llegado a la edad de las ilusiones, es como el día de hoy celebra sus XV años Katherine Ozuna, este día iniciará los festejos agradeciendo a Dios por permitirle arribar a esta anhelada edad en su vida.

Del brazo de sus padres, licenciado Renato Alberto Ozuna Anzaldúa y la licenciada Marisol Guzmán Acuña, la jovencita entrará a la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe a la misa de acción de gracias que se oficiará en su honor, sin faltar la compañía de su hermana Monserrat Ozuna.

Al terminar el acto litúrgico se ofrecerá una elegante recepción donde familiares y amigos la felicitarán por este día tan especial en el que deja de ser niña para convertirse en una linda jovencita.

Inolvidable será la fiesta que con gran honor y esmero le han preparado sus padres para este día especial, para lo que ofrecerán una elegante recepción.

Asimismo, la quinceañera tiene preparadas varias sorpresas para sus cordiales invitados.



