Por Blanca Castillo

Vestida como princesa fue que la encantadora Katherine Ozuna celebró sus XV años, con una bonita fiesta que le organizaron sus orgullosos padres, el sábado 23 de agosto.

Para iniciar asistieron a la misa de acción de gracias que fue oficiada en su honor en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde llegó del brazo de sus papás, Lic. Renato Alberto Ozuna Anzaldúa y Lic. Marisol Guzmán Acuña sin faltar su hermana Monserrat Ozuna, así como sus abuelitos el Sr. Miguel Guzmán y Sra. Dora Alicia Acuña.

Al terminar la ceremonia religiosa se ofreció un elegante recepción en el salón Maxim, donde amigos y familiares se dieron cita para compartir con Katherine un día inolvidable.

La bella quinceañera bailó el vals ‘Veo en ti la Luz’, y posteriormente junto con el joven Antonio Cruz el tema Folklórico del Jarabe Tapatío, los cuales fueron dirigidos por el maestro coreógrafo Alejandro Gutiérrez.

La quinceañera recibió un regalo sorpresa por parte de su madrina la Lic. Nancy Eimmy Rosas.

Memorable fue el festejo de XV años de Katherine, el cual quedará grabado en su memoria.

Inolvidable fue la fiesta de XV años de Katherine. 1/ 5

La madrina del regalo sorpresa, la Lic. Nancy Eimmy Rosas con Katherine. 2/ 5

Katherine bailó el Jarabe Tapatío con el joven Antonio Cruz. 3/ 5

Acompañada de sus amigas Katherine Ozuna disfrutó de una linda fiesta de quince años. 4/ 5

Lic. Marisol Guzmán Acuña, Monserrat Ozuna, la quinceañera Katherine Ozuna y Lic. Renato Alberto Ozuna Anzaldúa. 5/ 5



