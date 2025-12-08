Listas para la última del año

Reunidas en su lugar de costumbre, las socias de la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa tendrán su junta del mes de diciembre el jueves de esta semana, a las 15:30 y será presidida Abigail Barbosa de Acosta.

Durante la junta se aprovechará para festejar la socias que cumplen años este mes.

Abigail Barbosa de Acosta, actual presidenta.

Esta tarde se hablará sobre importantes temas por parte de presidencia, seguido para después dar paso a las anfitrionas.

La reunión servirá para festeja la Navidad y despedir el año 2025, por lo que las socias presentes se desearan lo mejor, para el año que está por comenzar.