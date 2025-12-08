Despiden el 2025

Como es costumbre las integrantes del del Club Social de Damas de Reynosa tendrán el jueves 11 de diciembre su junta mensual, la cual estará presidida por Juanita de La Paz García de Robles.

Un bonito programa navideño preparan las socias para compartir una grata tarde decembrina y compartir la dicha de cerrar un año más entre las amigas que conforman el club social.

La cita es para este jueves a la hora y lugar de costumbre.