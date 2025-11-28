Listas para festejar la Navidad

La última junta del año 2025 del Club de Cultura Musical de Reynosa la tiene programada por esta ocasión para el segundo lunes del mes, en su lugar de costumbre, la cual será presidida por Rosalía Camacho Pereda.

¿Qué se discutirá en la junta?

En esta ocasión se dará informe de actividades y programarán algunas siguientes, acto seguido será el tiempo a las anfitrionas que tienen programado un festejo de Navidad.

¿Quiénes son las anfitrionas del evento?

Las anfitrionas de la tarde serán Angelina Estrada, María Esther Camargo, Virginia Magaña, Estela Gutiérrez y María Patricia Angeles Jiménez, quienes harán disfrutar a sus compañeras una linda tarde.

La cita es el lunes 8 de diciembre a las 16:00 horas en su lugar de costumbre.