Rinden homenaje a Perú

Una bonita tarde de otoño fue la vivida el 3er jueves del mes de octubre por las socias de la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa quienes tuvieron su junta, la cual fue dirigida por Abigail Barbosa de Acosta.

En esta ocasión fue la primer sesión de la directiva 2025-2026, quienes hablaron de importantes temas para después dar paso al programa establecido.

¿Qué se discutió en la junta?

Las anfitrionas fueron Aída Lidia Rodríguez de Cantú y Herlinda Elisa Puentes Montiel, quienes hablaron de las bellezas de Perú, como las Amazonas, Machu Picchu, de los Andes, la ciudad colonial de Cuzco, así como de su cultura, gastronomía entre otras cosas.

¿A quién se rindió homenaje?

Así también se rindió homenaje a Florence Terry Griswold quien en 1916 se dio a la tarea de fundar las Mesas Redondas Panamericanas. Así también se felicitó a las socias presentes que en el mes de octubre cumplen años, siendo Nora Iris Cantú de Valdés, Judith González González, María Aurora Ramírez de Durán, Sonia Abigail Barbosa de Acosta, Esthela Ayala de Deándar, Ana Leonila Morin Villarreal, Herlinda Puentes Montiel, Lucía López de Hernández Reynoso, Lourdes Altamirano de Fuentes y Lilia Beas de Quezada, así también felicitaron a María Concepción Arjona de Echánove quien fue cumpleañera de septiembre.

Al terminar su junta disfrutaron de una deliciosa merienda y un grato momento de convivencia.