Última junta de la gestión 2025-2026

Para iniciar el año con gran entusiasmo, la Asociación de Amigas con Corazón tuvieron su junta del mes de enero presidida por la Dra. Ma. de Lourdes Altamirano de Fuentes, el primer martes del mes.

Trataron asuntos de importancia para la asociación, así como la fecha para el cambio de directiva que será el próximo 21 de enero.

Hermila López de Reyna y Patricia Páez son felicitadas por la Dra. Lourdes Altamirano por su cumpleaños.

Aprovecharon para partir Rosca de Reyes, donde algunas socias tuvieron la bendición de encontrar al Niño Dios, quienes en su junta del mes de febrero, cambiarán los tamales por unos regalitos para sus compañeras, los cuales se pondrán en juego.

Tere Hernández, Aída Cantú y Sanjuana De León las encargadas de la decoración de la junta.

El 21 de enero la Dra. Ma. De Lourdes Altamirano de Fuentes culmina su gestión como presidenta de Amigas con Corazón.

Durante la reunión se festejó a las cumpleañeras del mes de enero, siendo Hermila López de Reyna y Patricia Páez las festejadas.

Una grata tarde disfrutaron las Amigas con Corazón en su primer junta del 2026.

Maritoña Salinas de Carranza primera en partir la Rosca de Reyes.