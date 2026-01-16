Disfrutan dulce manjar

Para iniciar el año, las integrantes del Club Social de Damas de Reynosa tuvieron a bien realizar su junta de mes de enero del año 2026, la cual estuvo presidida por Juanita de La Paz García de Robles.

La cita fue en su lugar de costumbre y donde llegaron puntualmente para ser participes de los acuerdos que se tomaron en esa ocasión.

La anfitriona fue María Esther Hinojosa de Adriano quien se encargó de que sus compañeras partieran Rosca de Reyes, siendo algunos las elegidas por el Niño Dios.

Anfitriona María Esther Hinojosa de Adriano acompañada por Sanjuana De León y Juanita de la Paz García.

Presidenta Juanita de La Paz García de Robles.

Así también se felicitó a las cumpleañeras de enero, Hermila Reyna de López y Juanita de La Paz García de Robles, quienes recibieron el cariño de sus compañeras.

Cumpleañeras Hermila Reyna de López y Juanita de La Paz García de Robles.

María Esther Hinojosa de Adriano primera en partir la Rosca de Reyes.

Una grata tarde fue la que disfrutaron las asistentes a la primer reunión del Club Social de Damas, donde aprovecharon para desearse lo mejor en este año que inicia.