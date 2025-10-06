Hoy tienen sesión de octubre

Todo listo para la junta de hoy del Club de Cultura Musical de Reynosa que se tiene programada para esta tarde en el salón Veranda de la Zona Dorada, la cual estará dirigida por Rosalía Camacho Pereda.

Iniciarán con su informes de actividades realizadas, así como las próximas a llevar a cabo, los respectivos avances de los diferentes comités.

Al terminar la junta se ofrecerá un bonito programa denominado El Tango a cargo de Cache Ensamble Musical que tienen listo un repertorio muy especial para el día de hoy, las anfitrionas serán María Teresa Cantú de Salinas, Orfelinda González de Vázquez, Judith González González, Irma Leticia Carrillo de Nava y Amalia Treviño de Ávila.

Se festejará a las cumpleañeras del mes de octubre y recibirán un lindo presente, sin faltar las felicitaciones y buenos deseos de sus compañeras, para finalizar degustarán una rica merienda y un ameno momento de convivencia.