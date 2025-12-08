El lunes tienen junta

El lunes tienen juntaClub de Cultura Musical de Reynosa tiene festejo navideño
Con la finalidad de cerrar con broche de oro el año 2025, el Club de Cultura Musical de Reynosa tiene programada su junta de diciembre el lunes 8 de diciembre, por esta ocasión para el segundo lunes del mes, en su lugar de costumbre, y estará presidida por Rosalía Camacho Pereda.
Rosalia Camacho Pereda, presidenta del Club de Cultura Musical de Reynosa.
Al terminar el informe de presidencia y directiva se dará paso a las anfitrionas que tienen preparado un lindo momento navideño.
Angelina Estrada, María Esther Camargo, Virginia Magaña, Estela Gutiérrez y María Patricia Angeles Jiménez, serán las anfitrionas quienes harán disfrutar a sus compañeras una linda tarde.
La cita es el próximo lunes 8 de diciembre a las 16:00 horas en el salón Veranda de la Zona Dorada.