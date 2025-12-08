El lunes tienen junta

Con la finalidad de cerrar con broche de oro el año 2025, el Club de Cultura Musical de Reynosa tiene programada su junta de diciembre el lunes 8 de diciembre, por esta ocasión para el segundo lunes del mes, en su lugar de costumbre, y estará presidida por Rosalía Camacho Pereda.

Rosalia Camacho Pereda, presidenta del Club de Cultura Musical de Reynosa.

Al terminar el informe de presidencia y directiva se dará paso a las anfitrionas que tienen preparado un lindo momento navideño.

Angelina Estrada, María Esther Camargo, Virginia Magaña, Estela Gutiérrez y María Patricia Angeles Jiménez, serán las anfitrionas quienes harán disfrutar a sus compañeras una linda tarde.

La cita es el próximo lunes 8 de diciembre a las 16:00 horas en el salón Veranda de la Zona Dorada.