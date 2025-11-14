Comparten amena tarde

Reunidas como es ya una tradición el primer martes del mes, las socias de Amigas con Corazón tuvieron su junta de noviembre, presidida por la Dra. María de Lourdes Altamirano de Fuentes.

Fueron llegando una a una a su hora pactada en su lugar de costumbre, para dar inicio la presidenta tomó la palabra y dio inicio a la reunión del mes, dando un informe de actividades realizadas, así como las programadas a llevar a cabo en días venideros.

La presidenta Dra. Lourdes agradece a las anfitrionas Hermila López, Patricia Páez y Rosita Macedo y a socias que apoyaron como Sanjuana de León, por sus atenciones.

Asimismo se dio informe de tesorería y secretaría, para después dar paso al programa por parte de las anfitrionas.

En esta ocasión Hermila López, Patricia Páez y Rosita Macedo, y en apoyo en la decoración Sanjuana de León, quienes recordaron los festejos importantes del mes, como lo es las festividades del Día de Muertos y el 20 de noviembre Fecha de la Revolución Mexicana.

Cumpleañeras Marytoña Salinas de Carranza Marisela Adame de Flores, acompañadas por la presidenta Lourdes De Fuentes.

Directiva 2025-2026.

Dentro del programa de la tarde se felicitó a las cumpleañeras del mes, siendo Marytoña Salinas de Carranza y Marisela Adame de Flores, quienes recibieron un presente y la felicitación de sus compañeras.

Una amena tarde de amigas fue la que disfrutaron durante su junta del mes en curso.