Sacan los rebozos

Reunidas el segundo jueves del mes de noviembre, las integrantes del Club Social de Damas tuvo a bien llevar a cabo su junta mensual, la primera presidida por la presidenta Juanita de La Paz García de la gestión 2025-2026.

Se dio el tiempo a presidencia, secretaría y tesorería, quienes hablaron sobre el modo de trabajar en este ciclo y agradecieron la confianza depositada para dirigir el club durante este año.

¿Qué ocurrió?

Al terminar el protocolo se dio paso a las anfitrionas que tuvieron un programa enfocado a la Revolución Mexicana, por lo que invitaron a las socias a llevar sus rebozos recordando a las Adelitas de la Revolución.

Las anfitrionas fueron Gloria Quiroga de Pérez, Rosy Quiroga de Leal, Elvira Emperatriz Sesma Pineda y Doris Reyes de López, quienes se encargaron de que todo luciera muy a doc a las festividad y quienes brindaron una amena tarde a sus compañeras socias.

¿Cuál es el contexto general?

Su próxima junta será el segundo jueves de diciembre, donde tendrán su posada para regresar el mes de enero con todas las ganas de iniciar el 2026.

Directiva 2025-2026.

Presidenta del Club Social de Damas 2025-2026 Juanita de La Paz García de Robles.