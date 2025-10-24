Tienen interesante curso

La comisión de arquitectas del Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. los días 14 y 15 de octubre tuvieron el Curso Sistema Tablarroca coordinado por la arquitecta Janeth Rubio.

Reunidos en su recinto oficial, tuvieron 2 días de gran enseñanza con el curso práctico donde escucharon temas sobre el sistema de tablarroca ´USG´ y acabados especiales en interior.

¿Quiénes participaron en el curso?

Estuvieron presentes los miembros del colegio, la sociedad de estudiantes de arquitectura y los invitados especiales a este curso. El presidente del colegio, el arquitecto Francisco José González Pérez, agradeció a los ponentes así como a los participantes que asistieron al evento.

¿Qué se aprendió en el curso?

Durante el curso, los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender sobre el sistema de tablarroca y sus aplicaciones en la construcción, lo que les permitirá mejorar sus habilidades y conocimientos en el área. Este tipo de formación es fundamental para el desarrollo profesional de los arquitectos en la región.