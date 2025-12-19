Asisten a junta de trabajo

En esta ocasión Amanda García de Garza, vicepresidenta de la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa presidio la junta del trabajo del mes en curso.

Jóvenes becados por la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa.

En esta ocasión se habló de importantes temas y asuntos relacionados con la Mesa Redonda, al terminar los informes y acuerdos se dio paso al programa de la tarde.

Las anfitrionas fueron Aurelia Garza de Ramos y Blanca Alicia González de Garza, quienes rindieron homenaje al país de Uruguay, donde hablaron sobre su cultura, costumbres, gastronomía, si tracción geográfica entre otras casas más.

Carolina De la Viña y Amanda García de Garza cumpleañeras de diciembre con Ileana de González y Martina Villalpando.

Martha Mier y Angelina Estrada hacen entrega a Lily Beas de plástico pets para reciclar.

Al terminar el programa dieron paso al momento navideño, pidieron posada, cargaron los peregrinos, y disfrutaron una amena tarde decembrina, esta fue la ultima reunión del año 2025, por lo que aprovecharon para desearse lo mejor en el año que está por comenzar.

Anfitrionas desfilan con la bandera de Uruguay.

Anfitrionas Aurelia Garza de Ramos y Blanca Alicia González de Garza.

Durante la convivencia se felicitó a las cumpleañeras del mes, siendo Amanda García de Garza y Carolina De la Viña, así también estuvieron presentes los 7 jóvenes que la Mesa Redonda beca, para que terminen sus estudios.