Tienen de expositor a Martín Silva

Una amena velada fue la que ofrecieron los integrantes de la Sociedad de Historia de Reynosa, A. C. en su pasada sesión presidida por María del Carmen Martínez Morales, actual presidenta.

En primera instancia y como único orden del día, se contó con la participación del compañero abogado Martín Silva Domínguez en las cuerdas, Víctor Hugo, "La Voz" y los teclados del Maestro Erwin Adrián Luebbert Gutiérrez.

Presentando ante socios e invitados el programa denominado "Reynosa y sus Alrededores: su Música, sus Músicos y sus Grandes Recuerdos" .

Durante la velada se hicieron homenaje a los grandes Compositores Tamaulipecos como: Rafael Ramírez Villarreal, Leoncio Zúñiga, Cuco Sánchez entre otros.

Una importante noche fue la disfrutada por socios e invitados durante el tema que fue un homenaje a los grandes Compositores Tamaulipecos.

Por último, se convocó e invitó a los participantes de dicha sociedad a que asistan a la próxima sesión ordinaria, el viernes 29 de agosto en el Royal Garden Hotel en punto de las 6:00 de la tarde.