Este día dan la bienvenida al 2026

Para iniciar con todo el entusiasmo y todas las ganas de emprender un nuevo año, las socias del Club de Cultura Musical de Reynosa tendrán el día de hoy su primer junta del 2026, en el salón Veranda en la Zona Dorada.

Rosalia Camacho Pereda será quien presida la junta, junto con su directiva darán su informe de actividades realizadas, así como las próximas a efectuarse.

Las anfitrionas serán Esthela Ayala de Deándar, Herlinda Elisa Puentes Montiel, Laura Elena Soberón de Rodríguez, Alicia Garza de Guerra y Marisela Plana de Quiroga, quienes expondrán el tema de la Historia de los Reyes Magos y aprovecharán para partir la tradicional rosca.

Se invita a las socias a que asistan y compartan una grata tarde en el Club de Cultura Musical.

Alistan su cambio de directiva para el próximo 9 de febrero, Rosalía Camacho de Pereda entregará los estatutos de mando a María Esthela Gutiérrez de Leal, quien presidirá el club durante la gestión 2026-2027.

Rosalia Camacho Pereda y María Esthela Gutiérrez de Leal.