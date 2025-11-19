Miss Jamaica sufre aparatosa caída durante las preliminares

A solo dos días de la final, los nervios, la presión y los accidentes ya están dejando su huella en las preliminares de Miss Universo 2025.

La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, generó preocupación al sufrir una aparatosa caída mientras desfilaba en el escenario durante la madrugada de este miércoles, hora de México. En esa etapa, las delegadas lucieron trajes nacionales, de baño y de noche.

¿Qué ocurrió?

En el último modelaje, Henry portaba un vestido naranja que resaltaba su piel y caminaba con seguridad, mirando al frente. Sin embargo, en los videos que se han compartido en redes sociales se observa que no se percató de que estaba cerca del borde del escenario. Al dar su siguiente paso, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Un equipo de paramédicos acudió rápidamente para asistirla y la trasladaron en camilla. Aunque las concursantes ensayan con anticipación y conocen el escenario a la perfección, parece que la concentración de Gabrielle en ese momento no fue suficiente para evitar el accidente.

¿Cuál es el estado de salud de Gabrielle Henry?

Hasta la mañana de este miércoles, se desconoce su estado actual y si continuará en la competencia. La caída ha generado una gran preocupación entre los seguidores del certamen y los medios de comunicación, que esperan actualizaciones sobre su salud y su participación en Miss Universo 2025.