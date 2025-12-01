Miss Universo no se financia con recursos ilícitos: Autoridades

En medio de la fuerte polémica que sacude a la edición 2025 de Miss Universo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, salió a calmar la controversia: aseguró que no existen indicios de que la organización del certamen esté financiada con recursos del crimen organizado.

"No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en Miss Universo", afirmó el titular de la SSPC en conferencia de prensa, pese a que uno de los copropietarios en México, el empresario Raúl Rocha Cantú, enfrenta una investigación federal por presuntos delitos de tráfico de armas, huachicol y narcotráfico.

"No lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal con las investigaciones correspondientes", añadió García Harfuch. En tres ocasiones insistió: "No existe ningún vínculo entre recursos provenientes de organizaciones criminales y el certamen de Miss Universo".

¿Cuál es la situación de Raúl Rocha Cantú?

Raúl Rocha Cantú, quien en enero de 2024 adquirió el 50% de la franquicia mexicana del certamen, es investigado desde 2024 por la Fiscalía General de la República. El 15 de septiembre de 2025 un juez federal libró la primera orden de aprehensión en su contra, pero la FGR lo convirtió en testigo colaborador a cambio de información, lo que le permitió seguir en libertad mientras se ejecutan 13 órdenes de captura en contra de él y otras 12 personas, entre ellas una funcionaria federal ya detenida.

¿Qué implicaciones tiene esta investigación?

La controversia en torno a Miss Universo 2025 ha generado preocupación en diversos sectores, especialmente en aquellos que ven el certamen como un evento de prestigio. La aclaración de García Harfuch busca despejar dudas sobre la integridad del concurso, aunque la situación de Rocha Cantú sigue siendo un tema delicado. Las investigaciones continúan y se espera que se tomen decisiones que puedan afectar tanto al empresario como a la organización del certamen.