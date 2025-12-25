Vecinos comparten un festejo decembrino

Como ya es tradición vecinos y amigos de la colonia del Del Prado tuvieron su reunión decembrina siempre con una doble intención festejar su Posada y celebrar un aniversario más de sacerdocio del presbítero Juan Trujillo Guerrero.

Se inició con una misa de acción de gracias por el 58 aniversario de sacerdocio del presbítero Juan Trujillo Guerrero, oficiada por el Monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía, Obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, acompañado por el Padre Francisco Gallardo Lopez y el Diácono Juan Alberto Esquivel Estrada.

Posteriormente se ofreció un festejo decembrino, donde los anfitriones como cada año fueron Alfonso Salinas, Tere Cantú de Salinas y Ana Salinas, quienes abrieron las puertas de su casa para celebra este momento tan especial.

Cantaron las letanías para pedir posada, rompieron piñata, y degustaron una rica cena, convivieron entre amigos y vecinos en una noche grata.



