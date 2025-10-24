Celebra en grande su cumpleaños

Celebra en grande su cumpleañosFamiliares y amigos se unieron para celebrar el cumpleaños de Marisa.
Una linda tarde fue la que disfrutó la pequeña Marisa Deándar de la Garza en un festejo que le organizaron en su honor sus papitos Brando Deándar y Marisa de la Garza de Deándar.
En este día tan especial, uno de los primeros en felicitarla fue su hermano Brando, seguido de sus abuelitos, tíos y demás familiares. La festejada, junto con sus mejores amigas, disfrutó de una divertida tarde en un parque de trampolines, saltos y fiestas, donde su diversión estuvo garantizada.
Le cantaron las mañanitas, degustaron un rico menú infantil y compartieron con Marisa una tarde de fiesta.
