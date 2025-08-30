Celebran en grande a los abuelitos

Celebran en grande a los abuelitosAbuelitos disfrutan de premios y programa musical en festejo organizado por el Gimnasio UAT en Reynosa.
El Grupo de la Edad de Oro del Gimnasio Multidisciplinario UAT, en Reynosa, celebró en grande El Día del Abuelo, donde coronaron a los nuevos soberanos María Teresa García y Florentino Ávila así como los príncipes Laura Leyva y Emilio Saldaña.
Con gusto todos lo abuelitos disfrutaron de la coronación, entrega de premios para diferentes disciplinas como caminata, cachibol y juegos de mesa y un programa musical de lujo con Aglaé Salinas y Adán Pardo con su Mariachi Tierra Brava, hubo números artísticos a ritmo de danzón y una coreografía con un poco de los que se hace en Pilates de la tercera edad y al final cerraron con una comida donde compartieron una amena charla entre compañeros.
En este evento se contó con presencia del director del recinto el licenciado Rubén López García y el administrador Lic. Virgilio Alemán Gómez así como la maestra a cargo del grupo Brissa Tinoco quien junto a Diana Miranda Galván organizaron este festejo.