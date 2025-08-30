Celebran en grande a los abuelitos

El Grupo de la Edad de Oro del Gimnasio Multidisciplinario UAT, en Reynosa, celebró en grande El Día del Abuelo, donde coronaron a los nuevos soberanos María Teresa García y Florentino Ávila así como los príncipes Laura Leyva y Emilio Saldaña.

Con gusto todos lo abuelitos disfrutaron de la coronación, entrega de premios para diferentes disciplinas como caminata, cachibol y juegos de mesa y un programa musical de lujo con Aglaé Salinas y Adán Pardo con su Mariachi Tierra Brava, hubo números artísticos a ritmo de danzón y una coreografía con un poco de los que se hace en Pilates de la tercera edad y al final cerraron con una comida donde compartieron una amena charla entre compañeros.