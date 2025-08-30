Escena

Celebran en grande a los abuelitos

Abuelitos disfrutan de premios y programa musical en festejo organizado por el Gimnasio UAT en Reynosa.
  • Por: Elena Castillo
  • 30 / Agosto / 2025 -
El Grupo de la Edad de Oro del Gimnasio Multidisciplinario UAT, en Reynosa, celebró en grande El Día del Abuelo, donde coronaron a los nuevos soberanos María Teresa García y Florentino Ávila así como los príncipes Laura Leyva y Emilio Saldaña.

Con gusto todos lo abuelitos disfrutaron de la coronación, entrega de premios para diferentes disciplinas como caminata, cachibol y juegos de mesa y un programa musical de lujo con Aglaé Salinas y Adán Pardo con su Mariachi Tierra Brava, hubo números artísticos a ritmo de danzón y una coreografía con un poco de los que se hace en Pilates de la tercera edad y al final cerraron con una comida donde compartieron una amena charla entre compañeros.

En este evento se contó con presencia del director del recinto el licenciado Rubén López García y el administrador Lic. Virgilio Alemán Gómez así como la maestra a cargo del grupo Brissa Tinoco quien junto a Diana Miranda Galván organizaron este festejo.

