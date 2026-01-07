Partieron su Rosca de Reyes

Como todos los años muchas familias reynosenses disfrutan de la tradición de partir La Rosca de Reyes y como se dice es una gran bendición que les toque el Niño Dios y ahora, son más figuras las que aparecen en este pan artesanal, salen los tres retes magos, el pesebre, María y José y El Niño Jesús, así que nadie se salva de pagar los tamales el próximo 2 de febrero Día de la Candelaria.

En la oficina Jennifer Carstensen y sus compañeros partieron rosca.

Integrantes del Grupo de la Edad de Oro de la UAT nos presumieron su rosca.

A la redacción nos llegaron algunas fotos familiares, otras de amigos en su área de trabajo y unos más de abuelitos que siempre se organizan para seguir al pie de la letra las tradiciones.

Enfermeras de IMSS, sin dejar de lado sus ocupaciones se dieron un espacio en su descanso para degustar de esta deliciosa tradición.