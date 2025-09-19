Celebran las fiestas patrias

Ataviados en trajes típicos y colores verde, blanco y rojo fue como los integrantes del Colegio de Arquitectos de Reynosa celebraron su fiesta mexicana 2025 el jueves 11 de septiembre.

Convocados por el presidente, arquitecto Francisco José González Pérez, se dieron cita en su recinto oficial para celebrar el Grito de Independencia, una agradable noche donde compartieron un distintivo programa alusivo a las festividades.

Tuvieron la participación de un ballet folclórico, sin faltar la música y una rica cena de antojitos de cazuelas.

Durante el noche el presidente del colegio recordó a Miguel Hidalgo y simuló el grito que realizó un 15 de septiembre en Dolores Hidalgo en 1810.