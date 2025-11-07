De manteles largos

De manteles largosFestejan a Esthela Deándar en amena reunión de amigas
Un día muy especial fue el que vivió Esthela Ayala de Deándar quien fue festejada por un grupo de amigas en amena tarde.
Reunidas en su restaurante favorito asistieron Reyna Arjona de Alexandre, Blanca Alicia González de Garza, Tita González de González, Macarena Benavides de González, Josefina García de Tresgonzález y Maribel Longoria de Lozano quienes con mucho gusto acompañaron a la festejada.
Esthelita partió un rico pastel mientras le cantaron las mañanitas.
