Ofrecen una noche de buena música

Un grupo de gran versatilidad integrado por maestros de la música, continúa reuniéndose los lunes con principal propósito de agradar a Dios y al oído de los que asisten a sus tocadas.

El grupo Amén está integrado por más de 40 músicos, son convocados para su ensayo musical dedicado a Jesús Cristo el Padre Celestial y al Espíritu Santo, con el único propósito de agradecerle a Dios por tantas y tantas bendiciones recibidas, como la vida, la salud y toda la familia musical que Dios permite juntar, a los hermanos musicales.

¿Cuánto tiempo lleva el grupo en actividad?

Óscar Hinojosa Cantú, creador y director artístico del grupo musical Amén señaló que este proyecto tiene más de 7 años y es apoyado principalmente por nuestro Padre Dios, por medio de Funerales Valle de la Paz, por conducto de Don Oscar Hinojosa Cantú con el propósito de promover el amor en nuestra ciudad a través de la música.

El grupo está integrado por importantes músicos de diferentes generaciones, todos líderes en su área, interpretan los géneros rock, mambo, jazz, cumbia, balada romántica, y blues, mismos que ponen a bailar a los que ahí asisten.

¿Cómo enfrentó el grupo la pandemia?

En tiempos de pandemia cuando no había ingresos para los músicos, ellos recibían por parte del Espíritu Santo por conducto de Oscar Hinojosa Cantú quien declara que en esta vida es más bendición dar que recibir. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" Juan 3:16.