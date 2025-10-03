AMPRAC tiene su junta de octubre y visten de rosa

Convocadas a su junta del mes de octubre, puntualmente el 1er miércoles del mes se reunieron las integrantes de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C. para efectuar su sesión ordinaria.

La junta estuvo presidida por la Dra. Angélica Almanza Treviño, quien invitó a las socias para que fueran vestidas con tonos rosa, con la finalidad de hacer concientización de la prevención de la prevención de cáncer de mama, que es en este mes.

Presidenta de AMPRAC, Angélica Almanza con las cumpleañeras, Erika Campos, Gabriela Moreno, Myriam Judith Cruz y Laura Salinas.

Comité de elecciones, Ing. Erika Cruz, Lic. Sorayda Ibarra y Lic. Frida Paoletti acompañan a la Dra. Angélica Almanza.

Durante la junta se trataron temas de gran interés para la membresía, hablaron sobre actividades próximas a efectuar.

En esta ocasión la reunión tuvo gran relevancia, con casi asistencia perfecta, se realizaron las elecciones del consejo directivo 2026, el cual quedó integrado por la C.P Beatriz Muñoz Rodríguez, presidenta; Ing. Ana Carolina Mansur Martínez, secretaria; Lic. Ma. Luisa Pérez Ponce, vicepresidenta; Arq. Nohemí Alemán Hernández, tesorera; Dra. Nancy Obregón Rivera, Vocal 1; Mtra. Himilce Pereda Martínez, Vocal 2; Arq. Yuridia E. González Yáñez, Vocal 3 y Lic. Guadalupe Salas Aguirre, Vocal de Medios y Comunicación Social.

Consejo directivo electo 2026.

Actual consejo de AMPRAC.