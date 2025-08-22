Diego Ruzzarín acepta pelea contra El Temach en Supernova Strikers

Diego Ruzzarín contestó la "propuesta" de enfrentamiento de El Temach, para el Supernova Strikers del próximo año.

Por medio de un video difundido a través de redes sociales, Diego Ruzzarín mencionó que "se está enterando" de que Luis Castilleja, mejor conocido como El Temach, lo retó a un duelo en la siguiente edición del evento de box amateur, Supernova Strikers.

"Me estoy enterando por acá que al parecer El Temach me mandó una invitación a pelear con él en el próximo Supernova", afirmó Razzurín en el video que ya circula por diversas plataformas.

En el reciente video, el creador de contenido, autor y políglota recuerda que en diversas ocasiones pasadas, él mismo invitó a El Temach a entablar el diálogo y tener un debate, sin embargo, afirma que al personaje –conocido por sus diversas polémicas y controversias– le dio "miedito" y ahora lo invita a pelear box.

"Sí, ¿por qué no? Negociemos. ¡Encantado! De hecho estaría chin***, no sé qué opines, que hagamos un debate y después del debate podemos hacer la pelea", dijo Diego Razzurín, aceptando la propuesta de El Temach.

El creador de contenido agregó un comentario "picante" dirigido a El Temach, que confirma que estaría dispuesto a pelear con él: "Así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring. Suena bien, ¿no? Avísame qué opinas y le damos seguimiento".

En una entrevista con Juan Bertheau en el Supernova Strikers 2025, el creador de contenido le preguntó a El Temach con quién le gustaría "darse un tiro", a lo que el hidrocálido le contestó: "Con Ruzzarín. Ya lo vi. Estamos como del pre. Ahorita le voy a decir a ver si se jala".

El video fue compartido por el mismo Juan Bertheau a través de su cuenta oficial de TikTok y ya cuenta con casi 3.5 millones de vistas y más de 260 mil likes.