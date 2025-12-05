Tienen festejo navideño

Una junta de gran importancia fue la que tuvieron las integrantes de la Asociación Amigas con Corazón, que realizaron el primer martes del mes, como ya es costumbre.

Detalles de la junta navideña

Citadas en su lugar de costumbre y con un salón decorado con motivos navideños fue como se realizó la sesión del diciembre donde también festejaron esta bella época.

La sesión estuvo presidida por la Dra. Ma. De Lourdes Altamirano, quien dio un detallado informe de directiva.

Celebración del cumpleaños de Mary Alfaro

Al terminar la junta las anfitrionas agradecieron la presencia de las socias y les compartieron una rica merienda y su programa navideño.

En esta ocasión Mary Alfaro recibió presente de manos de la presidenta por motivo de su cumpleaños.

Agradecimientos y deseos para el nuevo año

En esta ocasión aprovecharon para desearse lo mejor para el año que está por comenzar en unas semanas más.