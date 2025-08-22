Preparan paquetes de utiles escolares

Como ya es costumbre las integrantes de la Asociación de Amigas con Corazón estuvieron realizando una importante acción de armar paquetes con útiles escolares que repartirán en el regreso a clases.

La asociación que dirige la Dra. Lourdes Altamirano de Fuentes se dio a la tarea de comprar cuaderno, carpeta, lápiz, colores, regla, borrador, resistol, tijeras, plumas y otras cosas más para armar paquetes que donarán a escuelas de la periferia.

En esta ocasión se reunieron Maricela Adame, Bonny Elizondo, Ma. Esther Hinojosa, Lorena Elizondo, Mary Alfaro y Tere Hernández, en una mañana de mucha acción pusieron manos a la obra y se pusieron a armar los paquetes escolares que en próximas fechas serán destinados a escuelas con alumnos en situación vulnerable.

El primer martes del mes tendrán su junta del mes de septiembre, donde aprovecharán para festejar las fiestas patrias, así como dar informe de actividades realizadas, la cita será en el salón Verada del hotel Holiday Inn.