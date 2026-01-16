Inician con sesión el 2026

La primer junta del año 2026 y la última de la gestión presidida por la Dra. Angélica Almanza Treviño al frente de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa A. C. fue la llevada a cabo el miércoles 7 de enero.

C.P. Beatriz Rodríguez Muñoz y Dra. Angélica Almanza Treviño se preparan para el cambio de consejo directivo 2026.

Con los mejores brios regresaron las integrantes de AMPRAC quienes escucharon informe de actividades realizadas y próximas a efectuarse, asimismo se felicitó a las cumpleañeras del mes siendo las festejadas Olga Margarita Porras, Carolina Manzur y Azeneth Ríos, quienes recibieron la felicitación de sus compañeras.

La ponente Lic. María Cristina Peña Tamez junto a C.P. Beatriz Rodríguez y Dra. Angélica Almanza.

Cumpleañeras de enero, Azeneth Ríos, Olga Margarita Porras y Carolina Manzur.

En esta ocasión tuvieron una enriquecedora plática sobre inteligencia emocional impartida por la Lic. María Cristina Peña Tamez la cual fue del agrado de las presentes.

Será el próximo miércoles 28 de enero que tengan su cambio de consejo directivo en las instalaciones del Museo del Ferrocarril, donde la Dra. Angélica Almanza Treviño de un informe de actividades realizadas y le pase la estafeta a la C.P. Beatriz Rodríguez Muñoz, quien junto con su consejo tomarán protesta.