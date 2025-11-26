Instituyen nueva presea

Un homenaje póstumo en honor de Doña Dora Patricia Cantú de Hinojosa fue el que se realizó en una grata velada ofrecida para recordar el legado de amor y servicio que dejó.

Con una amplia semblanza se recordó a "Doña Dorita" como muchos la conocían, quien siempre hizo que sus empleados se sintieran como en familia y brindó su mano amiga a quien lo ocupaba, enseñanzas que sembró en su hijo Oscar Hinojosa Cantú.

Don Oscar Hinojosa Cantú, agradece la presencia de los presentes en el homenaje póstumo de Doña Dora Patricia Cantú de Hinojosa.

La llave será instituida para ser entregada cada año a personalidades cuyas acciones reflejen sus gestos de humanidad, caridad y apoyo a la comunidad, que reflejen el espíritu de servicio como ella lo realizó en vida.

Músicos de gran renombre René Isaac y Pepe Inés Torres con Oscar Hinojosa. Rosalva Pérez, Oscar Hinojosa y Analilia Huerta.

LA MÚSICA PRESENTE

La música siempre fue parte importante de su vida, por lo que no podían faltar sus tres canciones favoritas, "Cómo Han Pasado los Años", "Amor Eterno" y "A Mi Manera", en la voz de el Mariachi Tierra Brava, dirigido por Adán Pardo.

Ante la presencia de familia, amigos, asociaciones civiles, músicos y medios de comunicación se ofreció ese momento tan especial, con palabras llenas de fe, gratitud y nostalgia, se honró la memoria de Doña Dora Patricia Cantú de Hinojosa en el merecido homenaje póstumo.

Al terminar el evento, los presentes estrecharon lazos de amistad con una rica cena ofrecida por Don Oscar Hinojosa Cantú.