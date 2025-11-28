Ofrecen conferencia para estudiantes

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de espacios libres de violencia.

¿Qué ocurrió?

La Dra. Angélica Almanza Treviño, presidenta de la asociación, impartió la conferencia "25N: Un llamado global a la acción por los derechos de las mujeres", dirigida a estudiantes del Instituto Tecnológico de Reynosa. El encuentro tuvo lugar este 25 de noviembre en el Auditorio Fundadores, donde se generó un espacio de reflexión profunda sobre la igualdad, la prevención de la violencia y el papel de la juventud como agente de cambio.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al cierre de la conferencia, subió al escenario la Lic. Erika Campos Juárez, Coordinadora del Centro Libre Reynosa, quien compartió con los asistentes la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, una herramienta fundamental para promover la información, la protección y el empoderamiento. Desde AMPRAC seguimos impulsando acciones formativas que impactan, transforman y fortalecen una cultura de respeto y dignidad para todas.

Será este miércoles 3 de diciembre que se reunirán para llevar a cabo su junta del mes, asimismo festejarán su Posada Navi.