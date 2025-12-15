Los Otakus celebran su día

Cada 15 de diciembre, millones de personas en México y en distintas partes del mundo celebran el Día del Otaku, una fecha dedicada a quienes encuentran en la cultura japonesa una forma de expresión, entretenimiento y convivencia.

¿Qué es el Día del Otaku y cómo se celebra?

Más allá de volver a ver un anime clásico o presumir una colección de mangas, esta conmemoración se ha trasladado con fuerza a las redes sociales. El humor es parte fundamental de la identidad digital de la comunidad otaku. Las redes suelen jugar con estereotipos conocidos, como la idea de que los fans del anime no se bañan, una broma recurrente que, aunque pesada, ha sido resignificada por los propios seguidores como una forma de autoironía.

Estas imágenes y frases no solo circulan entre quienes se identifican como otakus, sino que también se comparten con amigos y conocidos, ampliando el alcance de la celebración.

Impacto de la cultura japonesa en la comunidad otaku

En México y a nivel internacional, el Día Mundial del Otaku se celebra cada 15 de diciembre. Aunque no existe un origen oficial ampliamente documentado, la fecha está asociada al nacimiento del término otaku, que apareció por primera vez un día como este, pero de 1983.

Fue el periodista japonés Akio Nakamori quien utilizó el término en la revista Burikko para referirse a los fanáticos del manga y el anime. Con el paso del tiempo, la palabra trascendió fronteras y evolucionó hasta convertirse en una etiqueta global que engloba no solo a los seguidores del anime, sino también del manga, el cosplay, la música japonesa y otros aspectos de la cultura pop nipona.

Origen del término otaku y su evolución

Actualmente, la palabra otaku se usa para identificar a personas con intereses profundos en estas expresiones culturales, sin la carga negativa que en algún momento tuvo en Japón. En países como México, el término se ha integrado al lenguaje cotidiano y es parte de una comunidad diversa y activa.

La fecha la celebran de distintas maneras. Algunos optan por ver su anime favorito, leer manga, preparar comida japonesa o recordar eventos y convenciones a los que asistieron durante el año. Otros aprovechan para desempolvar sus mejores cosplays o compartir fotografías de ellos en redes sociales.