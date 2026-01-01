Cierran el año de viaje

Con la finalidad de celebrar el cierre del año 2025 algunas familias de Reynosa disfrutaron de una grata escapada de esta frontera.

¿Qué destinos eligieron las familias de Reynosa?

Los destinos fueron variados desde Real de Catorce, Disney, Londres, Tokio, Tulum, San Miguel de Allende, Nueva York, Grapevine, Alemania, Reino Unido entre otros.

Degustaron la gastronomía de los puntos turísticos y despidieron de una manera especial el año que terminó.

Detalles sobre las escapadas familiares en Reynosa

El año que inicia, lo comienzan con gran entusiasmo y la dicha de haber disfrutado un año, lleno de bendiciones y grandes retos.

¡Feliz Año Nuevo 2026!