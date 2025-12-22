Momo Guzmán se despide de su personaje "La Burrita Burrona"

El creador de contenido Héctor Iván "Momo" Guzmán, conocido por interpretar al personaje "Burrita Burrona", anunció su retiro de los escenarios y se despidió de este emblemático personaje, quien se convirtió en una de las personalidades más icónicas y aclamadas de la escena drag y el entretenimiento digital en México.

El anuncio fue dado a conocer por el mismo Iván, durante la presentación "La Verdá de la Navidá", celebrada en la Ciudad de México el pasado domingo 21 de diciembre de 2025. Conteniendo las lágrimas y aferrándose al micrófono, Héctor se dirigió por última vez a su público, para despedirse y agradecer el apoyo.

"Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás, juntaba cajas de cartón en las tiendas que estaban por mi casa para convertirlas en personajes y con ellas jugaba a ser un artista. Y mírenme, lo logré", explicó Guzmán con la emoción a flor de piel y los aplausos de los asistentes haciendo eco.

¿Qué motivó el retiro de Momo Guzmán?

Luego de una pausa, continuó: "Han pasado cuatro años desde que inició este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda, lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes: Mis ampones", declaró, dando una mirada rápida a quienes lo miraban expectantes en las gradas.

En su discurso, el comediante regiomontano agradeció el cariño que el público le ha hecho llegar en todos sus shows, así como los comentarios positivos y negativos. Asimismo, mostró su agradecimiento a las marcas que se sumaron al proyecto, a las amistades que construyó a lo largo del camino y a su equipo de trabajo, que siempre apoyó su sueño.

También explicó que se encuentra preparado para cerrar esta etapa en su carrera profesional y abrirle la puerta a nuevas oportunidades. "Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo de corazón me acompañen... Nunca dejen de soñar y que nada ni nadie los defina", se sinceró.

Detalles sobre la despedida de Burrita Burrona

Como era de esperarse, el anuncio desató una ola de especulaciones, debido a que el creador de contenido no especificó las razones de su retiro. Esto provocó que las teorías tomaran fuerza en diversos foros, donde se hablaba del distanciamiento en redes entre Momo Guzmán y Erick Martínez "Turbulence Queen", cocreadora del personaje.

La versión incluye una ruptura profesional y conflictos de derechos de autor, sin embargo, esto no ha sido confirmado por alguna de las partes. Tras los rumores, Héctor pidió a sus seguidores "no cegarse" ni mandar mensajes de odio a los involucrados, asegurando que esta decisión es lo mejor para su crecimiento profesional y personal. "Vamos a quedarnos con todo lo bonito de esta aventura", sentenció.

Desde su primera aparición en 2022, "Burrita Burrona" se posicionó rápidamente como una de las figuras representativas de la escena drag, ganándose el cariño de la comunidad. Héctor Guzmán inició este proyecto tras una época complicada, derivado de una mala situación económica.

Erick Moctezuma, mejor conocido como "Turbulence Queen", compañero del creador de contenido, le tendió una mano y lo apoyó para consolidar un proyecto en YouTube. La química y personalidad irreverente de ambos cautivó al público y fue cuestión de tiempo para que comenzaran a lanzar material propio, como canciones y giras nacionales.