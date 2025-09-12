Disfrutan sesión ordinaria de septiembre

Colorida, llena de buen ambiente y camaradería fue como se vivió la sesión ordinaria del mes de septiembre de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C., presidida por la Dra. Angélica Almanza Treviño, la cual se realizó puntualmente el primer miércoles de mes.

Se revisó la agenda de actividades y proyectos próximos a realizarse, reafirmando el compromiso de la organización con la promoción del desarrollo profesional, social y comunitario en nuestra ciudad.

Así también en un ambiente de unidad y compañerismo, celebraron un momento especial con motivo de las festividades patrias, enmarcada en la tradicional fiesta mexicana, donde las socias convivieron y compartieron momentos de alegría, fortaleciendo lazos de amistad y colaboración.

Así como felicitaciones a las cumpleañeras del mes, C.P. Clara García Lacavex, Ing. Dulce Julia Oliveros Torres, estando presentes la Mtra. Diana Reyna Letechipia, Dra. Ángelica Almanza Treviño y Abelina Hernández de la Garza, quienes partieron un rico pastel por su celebración de vida.