De manteles largos

Una reunión con sus seres queridos fue la disfrutaron para celebrar el cumpleaños de Delia Treviño de Garza, en esta ocasión se reunieron a para compartir un bonito festejo que se organizó en su honor.

¿Qué ocurrió?

La cita fue por la tarde donde estuvieron presentes sus hijos Lulu Garza, Francisco Garza y Sara Garza de Garza, quienes se encargaron de recibir a los invitados y hacer que su mami disfrutará un día muy especial, sin faltar hijos políticos, nietos y demás seres queridos.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Degustaron un rico menú y brindaron por muchos años más de la festejada. La celebración fue un momento significativo para todos los presentes, resaltando la importancia de la familia en estos eventos especiales.