De manteles largos

De manteles largosHijos y nietos se reúnen para celebrar un día significativo.
Una reunión con sus seres queridos fue la disfrutaron para celebrar el cumpleaños de Delia Treviño de Garza, en esta ocasión se reunieron a para compartir un bonito festejo que se organizó en su honor.
¿Qué ocurrió?
La cita fue por la tarde donde estuvieron presentes sus hijos Lulu Garza, Francisco Garza y Sara Garza de Garza, quienes se encargaron de recibir a los invitados y hacer que su mami disfrutará un día muy especial, sin faltar hijos políticos, nietos y demás seres queridos.
¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?
Degustaron un rico menú y brindaron por muchos años más de la festejada. La celebración fue un momento significativo para todos los presentes, resaltando la importancia de la familia en estos eventos especiales.
