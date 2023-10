Noche de música

El Teatro Experimental del Parque Cultural Reynosa recibió desde Matamoros, Tamaulipas al grupo Cool Music de Antonio Cavazos, el pasado 30 de septiembre.

Este concierto se llevó a cabo dentro del programa de Conciertos en el Parque el cual, tiene como principal objetivo visibilizar a las y los artistas dedicados a la música. Al menos una vez al mes se presenta algún tributo a la música en cualquiera de sus géneros o se presentan propuestas de artistas que tengan propuestas originales y así, ser una plataforma que fomente la profesionalización así como la difusión de las propuestas de artistas locales y regionales.

TALENTOS TAMAULIPECOS

En esta ocasión, Antonio Cavazos y su grupo Cool Music trajeron un repertorio de música de las grandes estrellas de los 60s, 70s, y 80s.

Los músicos que acompañaron a Juan Antonio Cavazos para dar este maravilloso concierto fueron Carlos Adrián Beltrán en la guitarra y coros, Eleazar Chávez en la batería, Iván Valdez en el bajo eléctrico y como cantantes invitados la soprano Fabiola Calvo y el contratenor Nils Becerra.

Iniciaron el concierto con la canción, Even the nigths are better de Air Supply y después hicieron un recorrido por canciones como Everybody wants th rule of world de Tears for Fears, Endless love de Lionel Richie que interpretaron a dueto con la cantante invitada, Fabiola Calvo. Después vinieron Is this love de Whitesnake para luego interpretar Ben de Michael Jackson con el contratenor invitado, Nils Becerra.

Cerraron el concierto con la canción Can´t help falling in love del rey del rock. Elvis Presley dejando a los asistentes pidiendo más música.

El programa de conciertos en el Parque Cultural continua, así que invitan a la comunidad a enviar sus propuestas musicales al correo arabella.medrano@tamaulipas.gob.mx más informes al 177 02 61 al 63 en la extensión 115 con la Lic. Arabella Medrano quien es quien coordina este programa de desarrollo artístico en el Parque.