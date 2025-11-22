Ya está por llegar el XI Festival Nacional de Danzón en Tamaulipas ´Mtra. Rosa Brondo´ en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura del Parque Cultural Reynosa.

Con el apoyo de El Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, el Municipio de Reynosa y el ITCA Tamaulipas se unen para hacer posible este encuentro dancístico donde el danzón es el protagonista.

Don Elio Palacios, organizador y fundador del festival y director del Grupo Danzoneros de Reynosa, invita a las familias reynosenses a disfrutar de una fiesta de música y baile a ritmo de danzón. La fecha del evento es 28, 29 y 30 de noviembre en el Parque Cultural Reynosa y contará con Muestra de Danzón en el Teatro Principal, un concierto de danzones clásicos, talleres, conferencias, gastronomía, exposiciones y mucho más, la entrada es completamente gratuita.

¿Qué actividades se ofrecerán en el festival?

El XI Festival Nacional de Danzón en Tamaulipas Mtra. Rosa Brondo, contará con la participación de destacadas agrupaciones como Grupo Danzoneros de Corazón del Centro de Seguridad Social, Arte y Cultura de Monclova, Coahuila y el Grupo Danzoneros de la UAT de Reynosa Tamaulipas, Grupo Danzon para Todos de Reynosa Tamaulipas, Grupo Danzoneros de Corazón de Reynosa Tamaulipas y Ballet Folklorico Magisterial, entre otros.

El Dr. Gastón González Vásquez compartirá su talento musical con la Orquesta Danzonera El Cokeno y la Banda Sinfónica Infantil de Raúl Flores García, ambas dirigidas por el maestro Raúl Flores Valenzuela. También llega la Orquesta Danzonera Continental de la Ciudad de México y se contará con la participación especial del Dr. Antonio Salinas, fotógrafo profesional.

APOYANDO EL ARTE

Y como siempre EL MAÑANA DE REYNOSA con gusto promueve este festival de danzón, que enaltece a nuestra ciudad al ser anfitriona de agrupaciones que vienen a mostrar su talento, y el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar ahora desde Fomento Cultural Reynosa A.C. brindan su apoyo incondicional a este tipo de eventos que con gusto difunden sin costo alguno.

Banda Sinfónica Infantil de Raúl Flores García.

Dr. Antonio Salinas, fotógrafo profesional.

Grupo Danzoneros de Corazón de Reynosa Tamaulipas

Dr. Gastón Gonzalez Vásquez invitado de honor.