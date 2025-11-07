Tienen curso de primeros auxilios

Como parte de las actividades programadas y que benefician al gremio dejándoles aprendizajes de vida, fue que el Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. tuvo un curso de primeros auxilios por parte de la comisión Arquitectura de Emergencia.

Realizan prácticas para aprender a auxiliar a una persona.

El encargado de la comisión fue le arquitecto Orlando Guerra, quien se encargo que el personal de la Cruz Roja de Reynosa asistieran impartir el curso de primeros auxilios, esto como parte del término del mes del arquitecto.

Estuvieron presentes socios e invitados especiales, sin faltar el presidente del colegio, el arquitecto Francisco José González Pérez.

Les enseñan a tratar emergencias.

Practican los primeros auxilios.

Un día muy práctico y de gran enseñanza fue el que vivieron los presentes a este curso que les deja un aprendizaje que les puede ayudar a salvar vidas.