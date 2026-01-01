Le cantan las mañanitas a Tita y Reyna

Le cantan las mañanitas a Tita y ReynaTita González y Reyna Arjona festejan sus cumpleaños en diciembre
Reunidas en un restaurante de sus favoritos, el grupo de amigas y compadres que mes con mes festejan cumpleaños se reunieron para cerrar el año y festejar a las que celebran su onomástico en diciembre.
¿Quiénes fueron las cumpleañeras de diciembre?
En esta ocasión, las cumpleañeras fueron Tita González de González y Reyna Arjona de Alexandre. Estuvieron acompañadas por Marisela Alemán de Cavazos, Paty Izaguirre de Cordero, Maribel Longoria de Lozano, Macarena Benavidez de González, Evangelina Garza de Salinas y Blanca Alicia González de Garza.
Detalles de la celebración entre amigas
Una amena tarde fue la que disfrutaron Tita González de González y Reyna Arjona de Alexandre, quienes recibieron regalos y muy buenos deseos por parte de sus amigas, apagaron las velitas del pastel y les cantaron las Mañanitas.
