Disfruta convivio con amigas

Una linda tarde de amigas fue la disfrutaron y aprovecharon para celebra la vida de Lulis Martínez, en esta ocasión se reunieron para compartir un día muy especial con la finalidad de festejar la dicha de un año más.

¿Qué ocurrió?

La cita fue en el restaurante de Mc Allen, uno de los favoritos de ellas. Estuvieron presentes, Gaby Garza, Myrita Garza, Irene Sierra, Marisela Plata, Mape Zertuche y Norma Martínez, que felices festejaron el cumpleaños de Lulis.

¿Cuál fue la reacción de las amigas?

Entre todas le cantaron las mañanitas y brindaron por la festejada, disfrutaron una grata tarde de amigas y festejo.